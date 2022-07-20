Konacık Mahallesi’nde çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgeye kapalı kasa kamyonetle gelen bir kişi, atıklarını konteynerlerin önüne boşalttı.

Ardından fırça ile kamyonetinin içinde kalan atıkları konteynerlerin önüne süpürüp bölgeden ayırıldı.

Bodrum Belediyesince kamera ile tespit edilen kişiye, attığı atıklar geri toplatıldı, hakkında yasal işlem yapıldı.

"Çevreye zarar verenlerle mücadelemiz sürüyor"

Kamera ile kayıt altına alınan görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz. Yarımadamızın dört bir yanına yerleştirdiğimiz kameralar ile çevreye zarar verdiğini tespit ettiğimiz şahıslara olay anında müdahale ederek, atıklarını kendilerine toplatıyor ve yasal işlem uyguluyoruz.”