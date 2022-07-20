Bolu Valisi Erkan Kılıç, zehirlenmelere geçtiğimiz günlerde bölgede meydana gelen sel nedeniyle suya karışan mikrobun neden olabileceğini açıkladı.

Bolu'da içme suyu nedeniyle zehirlenenlerin sayısı artıyor.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 71'e yükseldi.

Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan hastalardan 35'i taburcu edildi.

7'si yoğun bakımda olmak üzere 36 kişinin tedavisi devam ediyor.

6 çocuk Ankara'ya sevk edildi

Zehirlenme şüphesiyle 6 çocuk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk yoğun bakım servisi ve nefroloji servislerine sevk edildi. Çocuklardan 5'i böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize alındı.

Yuva Köyü'ndeki su depolarında yapılan incelemede zehirlenmenin su kaynaklı olduğu belirlendi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da, geçtiğimiz günlerde bölgede meydana gelen sel ve taşkınlardan dolayı suya mikrop karışmış olabileceğini bildirdi.

Ankara'daki numuneler üzerinde incelemeler devam ediyor.

Sağlık ekipleri de zehirlenmelerin olduğu köyde ev ev dolaşarak, vatandaşların sağlık durumunu yakından takip ediyor.