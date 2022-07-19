Merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 55 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı.

Sağlık Bakanlığınca da bölgeye inceleme yapmak üzere ekip gönderildiği öğrenildi.

"Hastalardan 10'u yoğun bakımda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, "Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" sözlerine yer verdi.