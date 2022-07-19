Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı gerçekleşti.

Toplantının ardından Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, dünyanın gözünün çevrildiği görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkacağını belirtmişti.

Tahran'da üçlü zirve

Erdoğan, Putin ve Reisi zirvesine ilişkin liderlerin ayrı ayrı açıklamaları gerçekleşti. Üçlü zirve sonrasında ortak basın açıklamasına geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak DEAŞ, PYD/YPG/PKK arasında fark görmüyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz her daim sürecektir.

Çözüm çabamızın merkezinde insani dram yer alıyor. Suriye’deki insanların çadırlar içerisinde insanca yaşanmayacak ortamda olduklarını unutmamalıyız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini temin etmektir. Suriyeliler kararını dış güçlerin baskısı olmadan vermeli.