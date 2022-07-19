Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların Fırat’ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikalıların (Suriye’de) Fırat’ın doğusundaki varlığının kabul edilebilir olmadığını ve Amerikalıların buraları terk etmesi gerektiğini söyledi.
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Etiketler: İran Son Dakika
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