Merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 55 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Su ya da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastalar, tedavi altına alındı.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı. Sağlık Bakanlığınca da bölgeye inceleme yapmak üzere ekip gönderildiği öğrenildi.

"Hayati tehlikeleri yok"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Yuva köyünde 21 çocuğun kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Çocukların tedavisinin devam ettiğini belirten Kılıç, "Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor, daha netleşmedi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Depoda klor cihazı da vardı, klorlama da yapılıyordu ama bakıyoruz. Şu an net bir şey yok. Zaten sadece çocuklarda oldu" diye konuştu.

Hastaneye gelen çocuklardan bazılarının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Yoğun bakımda olanlar var ama bir kısmı çıktı, diğerleri de çıkacak gibi. Bir süre gözetimden sonra yoğun bakımdan çıkma durumları oluyor. Şu an hayati tehlikeleri yok" ifadesini kullandı.

Vali Kılıç, hastaneye başvuran çocukların bir kısmının ise il dışına gönderildiğini kaydetti.

Hastanede 12 yaşındaki oğlunun tedavisi devam eden Sezgin Aydoğan, çocuğunun karın ağrısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunu anlattı.

Zehirlenmenin nedeni hakkında bilgilerinin olmadığını dile getiren Aydoğan, "Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Konunun araştırıldığı söyleniyor" dedi.

Valilik konuyla ilgili inceleme başlattı

Valilikten yapılan açıklamada, Yuva köyünde zehirlenme şüphesi yaşandığına dair bazı haber siteleri ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirme yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı çocuklar ve yetişkinlerin karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği aktarıldı.

Valilikçe 16 Temmuz'da konuyla ilgili ivedilikle inceleme başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Zehirlenme şüphesi üzerine vatandaşlarımıza yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucu 8 vatandaşımızın tedavisi ilimizde devam etmekte olup, 12 vatandaşımız tedbir amaçlı çevre illerde bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir."

"Şikayetlerin su kaynaklı olma ihtimaline karşı sular kaynatılmalı"

Açıklamada, incelemelerin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü ekiplerince su deposu ve şebeke suyu ile gıdalardan numuneler alındığı, köyde geniş kapsamlı tarama yapıldığı ifade edildi.

Vatandaşların şikayetlerinin su kaynaklı olma ihtimaline karşı suların kaynatılarak kullanılması hususunda sağlık birimlerince uyarılar yapılarak vatandaşların da bilgilendirildiğine değinilen açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde inceleme ve araştırmaların devam ettiği aktarıldı.