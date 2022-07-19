Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Telli yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda A.B.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle A.B.D. idaresindeki otomobil takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayan Telli'nin kullandığı otomobilin kazanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş
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