Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması” gerçekleştirilecek.

Yarın saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ilçenin, Kaplan, Kozağaç köylerine, elektik verilemeyecek.

21 Temmuz 2022 Perşembe günü de, Bayrak, Akçakavak,Dibecik,Dikmen ve Dibekören köylerine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.