Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 2 günlük elektrik kesintisi
[Fotograf: Reuters]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolayısıyla 20 ve 21 Temmuz'da elektrik kesintisi yaşanacak.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması” gerçekleştirilecek.
Yarın saat 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ilçenin, Kaplan, Kozağaç köylerine, elektik verilemeyecek.
21 Temmuz 2022 Perşembe günü de, Bayrak, Akçakavak,Dibecik,Dikmen ve Dibekören köylerine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
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