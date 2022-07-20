Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Gürkuyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 4 ilk müdahale ekibi, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 5 dönümlük karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Orman Yangını
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