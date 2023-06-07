Kuşadası'nda 6 yunus karaya vurdu

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği'nden yapılan açıklamada, son bir haftada Nazilli Sitesi, Kocagöl ve Sevgi plajları, Söke Sahili ve ve Ayday Siteleri Plajı ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu'nda 6 yunusun ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bunlardan 3'ünün "Stenella coeruleoalba" türü çizgili yunus, 3'ünün de "Delphinus delphis" türü tırtak yunus olduğu ifade edildi.

Kuşadası Körfezi'nin güney bölgesinden geldiği belirlenen yunusların bedeninde aşırı bozulmalar olduğu aktarılan açıklamada, bazılarının üzerinde delikler tespit edildiği, 2 yunusun da kuyruğunun kesildiği bildirildi.

İnsan kaynaklığı olduğu şüphesi

Yunusların ölçümleri yapılarak doku ve diş örnekleri alındıktan sonra gömüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, genellikle deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir. Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığına bilgilendirme yaptık."