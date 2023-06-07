İstanbul'da midibüs yön tabelası direğine çarptı: 13 yaralı

Mehmet A'nın kullandığı işçi servis midibüsü, Halkalı Caddesi İkitelli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.

Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ve sürücü Mehmet A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Caddede yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan midibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.