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Türkiye
TRT Haber 07.06.2023 10:02

FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün sözde sorumlusu Bilal Bilge yakalandı. 6 yıldır aranan FETÖ firarisi, İstanbul Kartal'da gözaltına alındı.

Büşra Çelik
Büşra Çelik
FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

FETÖ firarisi Bilal Bilge hakkında 10 ayrı itirafçı beyanı bulunuyordu.

Şüphelinin önce Ankara Balgat’ta terör örgütü mensuplarından sorumlu olduğu, ardından örgüt içinde terfi edip sözde “Ankara-Çankaya Sorumlusu” olduğu belirlendi. Bilge’nin örgüt adına para topladığı da tespit edildi.

Bylock kaydı da bulunan şüpheli hakkında, 2017 yılında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adresi yıllarca tespit edilemeyen ve üzerine hiçbir kaydı bulunmayan şüpheli, Kartal’daki bir adreste yakalandı.


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