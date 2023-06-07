Amasya'da selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin, otomobille sele kapılmıştı.

Serkan Şahin, kendi imkanlarıyla araçtan kurtulmuş, Murat Ekşi ve Zilal Şahin araçla birlikte kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat Ekşi'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde bulmuştu.

Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Haziran'daki sel felaketinde kaybolan Zilal Şahin'in de cenazesinin bulunduğu belirtilerek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadesine yer verildi.