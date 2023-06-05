Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 05.06.2023 11:03

Amasya ve Samsun'da sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Amasya'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Sele kapılan otomobildeki 1 kişi kurtuldu, kayıp 2 kişiden birinin ise sabah saatlerinde cesedine ulaşıldı. Samsun'un Ladik ilçesinde de 1 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.

Amasya ve Samsun'da sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş,  otomobille sele kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.

Samsun'daki selde de 1 kişi yaşamını yitirdi

Samsun’un Ladik ilçesinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış, su baskınları ve sele neden oldu.

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

ETİKETLER
AFAD Amasya Sel
Sıradaki Haber
Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Dalgıçlar Dicle Nehri'nde temizlik yaptı
12:53
Lübnan Meclisi cumhurbaşkanı seçimi için 5 ay aradan sonra yeniden toplanacak
12:46
İstanbul'da kundaklanan 2 araç küle döndü
12:43
Bulgaristan’da Başbakan adayı Denkov, kabine taslağını sundu
12:57
İnebolu-Kastamonu kara yolunda çökme meydana geldi
12:34
Zifte yapışan köpekleri belediye ekibi kurtardı
Afşin'de deprem konutları yükseliyor
Afşin'de deprem konutları yükseliyor
FOTO FOKUS
İnebolu-Kastamonu kara yolunda çökme meydana geldi
İnebolu-Kastamonu kara yolunda çökme meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ