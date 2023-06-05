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Türkiye
AA 05.06.2023 11:02

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek

Edirne Valisi Kırbıyık, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişletilerek daha çok fabrika kurulmasına imkan sağlanacağını söyledi.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek
[Fotograf: AA]

Vali Kürşat Kırbıyık, gerçekleştirdiği inceleme sonrası yaptığı açıklamada, OSB'de 15 yıldır fabrikaların üretim yaptığını ifade etti.

OSB'deki fabrika sayısı ve üretim kapasitesinin arttığına dikkati çeken Kırbıyık, "43 parselin 34'ünde üretim faaliyeti devam ediyor. Bazı fabrikaların ruhsatlandırma süreçleri devam ediyor. Bugün itibarıyla 1300'e yakın vatandaşımız Edirne OSB'de istihdam ediliyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sayı daha da artacak." dedi.

Kırbıyık, Edirne OSB'nin Türk ekonomisine olan katkısının her yıl arttığını ve 100 milyon dolara yakın ihracat potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

Edirne OSB'nin 1000 dönümlük alanının genişletileceğini, bölgenin yeni yatırımlara ev sahipliği yapacağını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1500 dönümlük arazi OSB'nin alanına dahil edilecek. Toplam büyüklüğümüz 2 bin 500 dönüme çıkacak, parsel sayımız da bununla bağlantılı olarak çok daha büyük bir rakama ulaşacak.Gelecek dönemde inşallah fabrika sayısının burada hızlı bir şekilde arttığını göreceğiz. En temel sorunu olan yol problemi de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla bölünmüş yol haline getirilerek çözülecek. Böylece buradaki imalatın hızlanmasını ve üst noktaya çıkmasını düşünüyoruz."

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