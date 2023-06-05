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Türkiye
AA 05.06.2023 10:38

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'ye düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12, örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 7 kişi olmak üzere 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray olmak üzere 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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