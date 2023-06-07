Samsun'da selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor

Samsun'da geçtiğimiz gün görülen sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kanal ve derelerde su seviyesi yükseldi ve sel meydana geldi.

Vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç bölgede incelemede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Taşkın nedeniyle bazı köyleri birbirine bağlayan köprülerde hasar oluştu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a şükür, ilçemizde sel nedeniyle can kaybı yaşamadık. Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı ile Ozan, Yeraltı, Kolay, İnözükoşaca ve Kapıkaya mahallelerimizde afetin boyutunu inceledik, hasarlarımızı tespit ettik. Onlar için hız kesmeden çalışmalarımıza başlayacak, afetin izlerini düzelteceğiz. Fen ve temizlik işleri ekiplerimiz sahada gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor. Bizler de hayatı normal akışına döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz."