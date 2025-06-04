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Türkiye
TRT Haber 04.06.2025 07:46

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya başlıyor. Hava sıcaklığının bayram boyunca mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yağış beklentisi var.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı yükseliyor. Kurban Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; ülke geneli yağışsız ve sıcak havanın etkisi altına girecek.

Sıcaklık batı kesimlerde artacak. Zamanla tüm yurtta sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor

Bazı bölgelerde ise yağış etkili olacak.

Arefe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevreleri; bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Bayramın ikinci günü yağış beklenmiyor.

Üçüncü gün Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri; dördüncü gün ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava az bulutlu ve açık olacak.

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