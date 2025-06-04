Açık 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.06.2025 06:17

Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü kendini dışarı attıktan sonra araç alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı

Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kaza sonrası araçta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

Araç küle döndü

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını dolayısıyla aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Adıyaman'da yolda yürüyen kişiye köpek saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:22
Gazze'deki katliamın sesi, İsrail'in merkezi bölgelerinde bile duyuldu
06:12
Adıyaman'da yolda yürüyen kişiye köpek saldırdı
05:17
Meloni ve Macron, artan zorluklar karşısında Avrupa'nın güçlendirilmesi çabalarını görüştü
05:56
Katil İsrail, Gazze'nin batısında yerinden edilenlerin kaldığı kampı bombaladı
06:22
10. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
04:35
Trump'tan çelik ve alüminyum tarifelerini yüzde 50'ye çıkarma kararı
İsrail'in zorunlu tahliye uyarısı sonrası Filistinliler göç ediyor
İsrail'in zorunlu tahliye uyarısı sonrası Filistinliler göç ediyor
FOTO FOKUS
Deniz ürünlerinde ihracat çeşitleniyor
Deniz ürünlerinde ihracat çeşitleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ