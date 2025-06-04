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Türkiye
AA 04.06.2025 06:41

Trabzon'da ekipler selin izlerini silmeye çalışıyor

Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarından en fazla etkilenen 2 nolu Beşirli ve Pazarkapı mahallelerinde 184 personel ve 165 araçla temizleme çalışmaları gece de sürdü.

Trabzon'da ekipler selin izlerini silmeye çalışıyor
[Fotograf: AA]

Ortahisar ilçesinde dün şiddetli yağıştan etkilenen Beşirli ve Moloz mevkiinde çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, şehrin en hareketli iki noktasında selin getirdiği çamurun temizlenmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceğini vurgulayan Kanca, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanımız Ahmet Metin Genç'in talimatları doğrultusunda bütün ekiplerimizi, sel ve su baskınlarından en çok etkilenen Moloz ve Beşirli semtlerimize yönlendirdik. 184 personel ve 165 araçla çalışmalarımız sürüyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte hayatı normale döndürmeyi, yaya kaldırımlarımızı sel kalıntılarından tamamen temizlemeyi ve esnafımızın dükkanlarını sorunsuz olarak açabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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