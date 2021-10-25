Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı.

Kaldırımda ilerleyenlere ceza

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis ekiplerini görünce scooterdan indi. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi.

"Yasak olduğunu bilmiyordum"

Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş" dedi.

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz" diye konuştu.

Cep telefonu kullanan sürücüye ceza

Öte yandan Fatih'te de denetim yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde yapılan denetimde scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, 'diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında bazı elektrikli scooter kullanıcılarının denetim noktasına girmemek için kaçtığı görüldü.

"Neden kendi hayatımı riske atayım"

Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklığımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım" dedi.