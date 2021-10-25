Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da otomobil büfeye daldı
Amasya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki büfeye daldı, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Muhammed Batuhan Karadağ yönetimindeki 06 UBC 85 yönetimindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Ardından hızla Erdem Kutbay’ın işlettiği büfeye daldı.
Cam ve çerçeveyi kıran otomobil tezgâha çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve büfede büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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