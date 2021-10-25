Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van karayolunda bir mimibüsü durdurdu. Araçta yapılan incelemede 48 düzensiz göçmen yakalandı.

"48 düzensiz göçmen yakalanmıştır"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis-Van karayolunda 25 Ekim 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında durdurulan bir minibüs içerisinde, göçmen kaçakçılığı yapan araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 48 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 48 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir."