Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 285 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da, Esenyurt ve Şişli'deki 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 285 kilogram eroin ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin, yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 23 Ekim’de Esenyurt ve Şişli’de 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 285 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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