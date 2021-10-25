Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karadeniz yaylaları karla kaplandı: Yer yer 20 santimetreyi geçti
[Fotoğraf: DHA]
Rize, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı. Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi geçti.
Sıcaklıklar düştü, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri içinse şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının şiddeti sabah arttı.
Kar yağışıyla birlikte yaylalar bembeyaz oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor.
Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ın da yüksek kesimleri karla kaplandı.
Etiketler: Kar Yağışı Rize
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