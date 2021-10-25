Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak avlanan 5 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde yasa dışı avlanırken suçüstü yakalanan 5 kişiye, 5 bin 650 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde yaptıkları koruma kontrol esnasında yasa dışı avlanan 5 kişiyi yakaladı.
Kaçak avcıların vurdukları değerlendirilen birer ölü tavşan ve ördek ele geçildi, 5 kişiye toplam 5 bin 650 lira ceza kesildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kayseri
Son Haberler
- 14:28
- 14:19
- 14:19
- 14:30
- 14:18
Sıradaki Haber
Ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan 19 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz