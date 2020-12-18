İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, kışa girilmesine rağmen deniz suyu sıcaklığının mevsim normalinin üstünde olduğunu söyledi.

Bu sebeple bazı bölgelerde balıkların görülmesi pek mümkün olmayacak şekilde kıyıya yaklaştığını belirten Kartal, "Aralık ortasındayız ve hava normal kış şartlarına göre daha sıcak. Karadeniz'de, İğneada taraflarında kıyılardan sürekli balık geliyor. Geçmişe baktığımız zaman bu zamanlarda çinekopun böyle kıyılardan gelme imkanı yoktu. Hiçbir tarih, aralığın ortasında çinekopun 'üç kulaç' dediğimiz, yani 6 metrelere gittiğini yazmaz. Tabii büyük ihtimalle küresel ısınmanın etkileri var" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Eylülde "vira bismillah" diyerek av sezonunu açtıklarını ancak suyun sıcak olması nedeniyle bazı balıklarda bekleneni bulamadıklarını anlatan Kartal, "Sezon açıldı ama suyun sıcaklığı dolayısıyla güzel bir balıkçılık olmadı. Eylülde tutmamız gereken balıkları biz kasım ayında tutabilir duruma düştük. Sular biraz soğumaya başladığı zaman balıkçıların yüzü gülmeye başladı, bu da aralıkta oldu" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Balık fiyatlarındaki artış devam edebilir

Kartal, İstanbul'da balık fiyatlarının artmasını da şöyle değerlendirdi:

"Denizde çok bol hamsi yok. Biliyorsunuz hamsi bütün piyasayı etkiliyor. Bu sene palamut fazlalığı nedeniyle hamsi çok olmadı. Palamut daha çok hamsiyle beslendiği için aşırı hamsi yediği için doğal olarak hamsi bu sene biraz az. Bu ısınmanın da etkisiyle büyümesi de Karadeniz'de yeterli değil, boyları biraz küçük. Hamsi dışında bazı türlerde de aşırılık yok. Bugün biraz çinekop bol olur ama bu da talibi çok olan bir balık. Herkes çinekop yemek istiyor. Doğal olarak da fiyatı yüksek."

[Fotoğraf: AA]

"Ocak ayından sonra balıklarda sıkıntı başlar"

Salgın döneminde balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşandığını, vatandaşın uzmanların da önerileriyle balık tüketimini arttırdığını dile getiren Kartal, bu durumun da fiyat artışında etkili olduğunu ifade etti.

Piyasada düşünülen oranda balık bulunmadığının altını çizen Kartal, "Balık sezonu için ocak ayında çok şey değişir. Artık tutulan balık azalacak, azaldıktan sonra da fiyatlar biraz daha yukarı çıkabilir. Ocak ayından sonra balıklarda sıkıntı başlar" değerlendirmesini yaptı.