Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halinde alev alan tır küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nın Gebze kesiminde seyir halindeyken alev alan tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Muzaffer O. yönetimindeki soğan yüklü tırda, Muallimköy Viyadüğü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark ederek aracı durdurup arkadaşıyla dışarı çıkan sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Yangını söndürme çalışmaları sırasında İstanbul yönüne bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Yangın
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