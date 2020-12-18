Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 7, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 6, Ağrı, Kars ve Erzurum'da 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 34, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 15 santimetre ölçüldü.