Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir dernekte kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye para cezası uygulandı.
Bursa'da polis ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adres düzenlediği baskında, 1'i kadın 8 kişinin içeride kumar oynadığını, 6 zanlının da çatı ve koridorda gözcülük yaptığını belirledi.
Koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 14 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı, dernek yöneticileri hakkında da adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Bursa
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