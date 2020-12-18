Evlerinde farklı zamanlarda içki içmelerinin ardından fenalaşan E.K. ile M.P. rahatsızlanmaları üzerine kentteki hastanelere başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen ve tedaviye alınan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.K'nin sahte içkiyi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tekel bayisi sahibi B.B'den aldığı tespit edildi.

Sahte içkinden 3 kişinin hayatını kaybettiği kentte, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 13'e yükseldi.

3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmış, Mehmet İ., İrfan Ç. ve Sümer Ç. yaşamını yitirmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. de gözaltına alınmıştı.