İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ koordinesindeki ekipler, av yasağı bulunan bölgelerdeki kaçak avcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, her türlü avcılığın yasak olduğu Pamuklu Gölü'nde usulsüz avlanmada kullanılan kayıklar tespit edildi. El konulan kayıklar iş makineleri ile gölden çıkarıldı.

Kaçak avcılığın önlenmesi için av yasağı olan bölgelerdeki koruma faaliyetleri aralıksız sürecek.

[Fotoğraf: AA]