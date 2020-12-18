Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı. Uçuşlar sonraki bir tarihe ertelendi.
Diyarbakır kent merkezinde dünden bu yana yaşanan yoğun sis dolayısıyla karşılıklı olarak yapılan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Dünden bu yana etkisi sürdüren sis dolaysıyla dün akşam ve bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri ertelendi.
Seferlerin öğleden sonra yapılması bekleniyor.
Etiketler: Diyarbakır Hava Yolu Hava Durumu
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