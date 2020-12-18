Kırklareli Valiliği tarafından tampon bölgeye "Araç Dezenfeksiyon Tüneli" kuruldu. Burada dezenfekte edilen araçlar işlemler için Dereköy Sınır Kapısı'na geliyor. Burada da sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Vali Osman Bilgin, bu işleme tabi tutulmayan hiçbir aracın ülkeye girişine müsaade edilmediğini söyledi. Bilgin, COVID-19 salgınının asla hafife alınmaması gerektiğini anlattı.

"COVID-19 salgınına karşı tedbirleri artırmış durumdayız. Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Daha önceki süreçte sınır kapıları, havalimanları kapatılmıştı. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bulgaristan'dan ülkemize gelen araçların dezenfekte edilmesi önemli bir konu. Sağlık hepimiz için en önemli."