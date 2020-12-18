Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 06:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da ahırda çıkan yangında 10 at telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda, atların bulunduğu ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu.
Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'ndaki ahırlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu ahırlardaki 10 at telef olurken, ahırlar tamamen küle döndü.
İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
Etiketler: Bursa
Son Haberler
- 06:31
- 06:16
- 04:32
- 04:06
- 03:24
Sıradaki Haber
5 ilde DHKP-C operasyonu: 27 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz