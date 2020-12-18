Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'ndaki ahırlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu ahırlardaki 10 at telef olurken, ahırlar tamamen küle döndü.

İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.