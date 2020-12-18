Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dolmuşla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gıyasettin Sarı idaresindeki dolmuşla Mehmet Cırık'ın kullandığı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada dolmuşta bulunan 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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