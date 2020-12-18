Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 ayrı suçtan aranan şüpheli F.K.'nın adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 93 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 6 hap, bir pompalı tüfek, bir hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler Diyarbakır'dan gelen bir araçta yaptığı aramada ise 310 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi buldu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan F.K, F.K.B, A.Ö, B.K, Ö.D. işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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