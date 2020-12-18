İlk olay, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde içki içen Mehmet S. fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde körlük yaşadığı tespit edilen Mehmet S, hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

İnegöl'ün Konurlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise Kenan Ç, nereden aldığı tespit edilemeyen pet şişedeki içkiyi içti. Bir süre sonra fenalaşan ve körlük yaşayan Kenan Ç. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kenan Ç.’nin sahte alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.