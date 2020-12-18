Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yağmur bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yer yer hafif yağmur görülecek.
Bölgedeki sıcaklık ise mevsim normalleri civarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Etiketler: Meteoroloji
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