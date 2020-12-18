Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 10:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de vaka görülen evlere 'ziyarete kapalı' yazısı asıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde koronavirüs vakası görülen konutların kapılarına, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.
Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için ev ziyaretlerini yasakladı.
Ayvalık’ta pozitif ve temaslı olanların evlerinin kapısına ‘Bu konut görüşmeye ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Ayvalık Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir hafta önce başlattıkları uygulama ile koronavirüs testi pozitif olan kişilerin rahatsız edilmemesi amaçlanıyor.
Ayvalık’da aralarında bekçilerin de yer aldığı 168 kişilik emniyet ile sağlık görevlilerinden oluşan ekip, günde yaklaşık 200 evi denetliyor.
Etiketler: Koronavirüs
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