Yurt genelinde yaşanan sahte içki zehirlenmelerinin ardından Emniyet harekete geçti.

İstanbul merkezli 9 ilde 67 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sahte içki yapımında kullanılan 6 ton bütil alkol ele geçirildi. Baskınlarda, binlerce boş sahte içki şişesi ile milyonlarca sahte bandrol ve etiket bulundu. 52 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da jandarma da operasyon yaptı. Sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar sürerken, zehirlenme vakaları da artıyor. Bursa Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte içkiden 2 kişi zehirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Bursa'da son 1 haftada, sahte içki nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. 8'i yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin tedavilerine devam ediliyor.