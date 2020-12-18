Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da kaçak kazı yapan ve tarihi esere zarar veren 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dadı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Kazı bölgesindeki incelemede, Roma dönemine ait bir küpün çıkarılarak tahrip edildiği belirlendi. Şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Kazıda kullanılan kazma ve küreklere de el konuldu.
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