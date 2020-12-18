Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine katılımlar sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı. Evlat nöbetine katılan aile sayısı 179 oldu.
3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetine katılım sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin oturma eylemine son olarak, Bingöl'den Bacı Göze, kızı Yasemin için katıldı.
Acılı aile, 5 yıldır haber alamadıkları kızlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.
Bugüne kadar 20 aile çocuğuna yeniden kavuştu. Son katılımla birlikte evlat nöbetine katılan aile sayısı, 179'a yükseldi.
Etiketler: HDP
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