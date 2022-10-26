Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 22:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kumaş yüklü tır küle döndü
[Fotograf: İHA]
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü tır küle döndü.
Yol üzerinde seyir halinde olan kumaş yüklü bir tırda yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrasında tır tamamen küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Etiketler: Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Yangın
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