Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 5 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde kaçak tütün ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 15 bin doldurulmuş, 20 bin boş makaron, 220 paket kaçak sigara, 28 kilogram tütün ile 1 sigara dolum makinası gele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Kaçakçılık
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