Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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