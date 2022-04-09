İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir dernek binası ve eklentilerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi.

[Fotoğraf: İHA]

4 yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlendi

Operasyonda, 160 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken 10 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli de yakalandı.

4 yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen adrese gizli kapılarının yapıldığı ve kumar oynamak isteyenlerin takip edilmemesi için evlerinde veya belirlenen adreslerden özel olarak alındığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]