Kumarcılara jandarma baskını: 160 kişiye 291 bin lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce çok sayıda operasyon düzenlenip mühürlenen dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir dernek binası ve eklentilerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bunun üzerine ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi.
4 yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlendi
Operasyonda, 160 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.
Kumar oynayan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken 10 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli de yakalandı.
4 yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen adrese gizli kapılarının yapıldığı ve kumar oynamak isteyenlerin takip edilmemesi için evlerinde veya belirlenen adreslerden özel olarak alındığı öğrenildi.
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