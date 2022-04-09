İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir dernek binası ve eklentilerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi.

[Fotoğraf: İHA]

4 yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlendi

Operasyonda, 160 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken 10 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli de yakalandı.

4 yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen adrese gizli kapılarının yapıldığı ve kumar oynamak isteyenlerin takip edilmemesi için evlerinde veya belirlenen adreslerden özel olarak alındığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Samsun’da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.

Kıraathaneye düzenlenen operasyonda, tombala oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza uygulandı, kumardan elde edilen 5 bin 430 lira ile tombala kart ve pullarına el konuldu.

[Fotoğraf: AA]

İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" yasal işlem başlatıldı.

Ekipler, huzur güven uygulaması kapsamında "yasa dışı bahis ile siber denetimleri" yaparak umuma açık işletmelerde kumar ve oyun makinelerini kontrol etti.

Kırıkkale

Kent merkezinde yaşa dışı bahis, kumar, oyun makineleri ve siber denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tepebaşı Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede 3 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını ve masa üzerinde bir miktar para olduğunu fark etti.

Kumar oynayan 3 kişi ve iş yeri sahibini ifadelerini almak üzere Ahlak Büro Amirliğine getiren polis ekipleri, şüphelilere 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza kesti.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, iş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlattı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.