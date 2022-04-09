Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da zehir taciri 17 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişiden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından bazı adresler tespit edildi. Operasyona, özel harekat polisleri de katıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan baskınlarda uyuşturucu sattığı değerlendirilen 25 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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