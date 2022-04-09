İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından bazı adresler tespit edildi. Operasyona, özel harekat polisleri de katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan baskınlarda uyuşturucu sattığı değerlendirilen 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

[Fotoğraf: DHA]