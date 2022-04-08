Carcı köyünde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanında toprak kayması meydana geldi.

Duvarı yıkılarak çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Besici Yaşar İnce, gürültüyü duyunca evin üzerine yıkıldığını düşündüklerini ve kaçtıklarını söyledi.

Dışarı çıktıklarında ahırın yıkıldığını fark ettiğini belirten İnce, 70-80 küçükbaş hayvanının toprak altında kaldığını anlattı.

İnce, mağdur olduğunu ve devlet yetkililerinden yardım beklediğini dile getirdi.